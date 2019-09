" Feuerwehr zum Anfassen." Unter diesem Motto steht der Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ottobrunn am Samstag, 7. September, von 11 bis 18 Uhr in der Ottostraße 19 im Rahmen des Ottostraßenfestes. Erwachsene dürfen dann etwa ein Auto mit dem Rettungsspreizer zerlegen, für Kinder gibt es eine Hüpfburg. Aus der französischen Partnergemeinde Mandelieu-La Napoule werden 30 Mitglieder der Jugendfeuerwehr des Départements Alpes-Maritimes mit ihren Ausbildern erwartet. Gegen 14 Uhr wird Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer erwartet, sie wird zum Thema "Frauen in der Feuerwehr" sprechen.