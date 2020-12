Der Rettungseinsatz war vergeblich: Der 25 Jahre alte Mann, den Feuerwehrleute am Sonntagnachmittag aus einer brennenden Wohnung in Ottobrunn geborgen haben, ist im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Bewohner des Hauses an der Friedrich-Ebert-Straße einen eigenartigen Geruch und Rauch bemerkt. Sie informierten die Feuerwehr, die vom nahegelegenen Feuerwehrhaus auch schnell am Einsatzort war. Die Einsatzkräfte drangen nach Angaben von Kommandant Eduard Klas über den Balkon und das Treppenhaus in die brennende Wohnung im ersten Stock ein und fanden den 25-Jährigen bewusstlos. Er wurde ins Freie gebracht, reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wo er jedoch später starb. Die Polizei schätzt den Schaden durch den Brand auf etwa 100 00 Euro. Angaben zur Ursache machte das Polizeipräsidium nicht. Das für Brände zuständige Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.