19. August 2018, 22:22 Uhr Ottobrunn Fest mit Beer-Pong-Turnier

Der Burschenverein Ottobrunn wird in diesem Jahr 35 Jahre alt. Die Burschen nehmen das zum Anlass für ein größeres Fest. So feiern sie am Samstag, 25. August, von 11 Uhr an ihr Jubiläum am alten Wasserwerk am Ranhazweg 31. Außer Führungen durch das Vereinsheim gibt es am Nachmittag Live-Musik von der Band Root Bootleg und ein großes Beer-Pong-Turnier. Es gibt kühle Getränke und Spanferkel. Wer am Beer-Pong-Turnier teilnehmen möchte, sollte sich per E-Mail an schriftfuehrer@burschen.de anmelden.