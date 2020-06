Im Auftrag der Gemeinde Ottobrunn hat die VHS Südost gemeinsam mit zahlreichen Kursleitern ein buntes Sommerferienprogramm zusammengestellt. Das komplette Angebot ist unter www.vhs-suedost.de einsehbar. Es wird laufend aktualisiert und erweitert - regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich also. Die Flyer zum Ferienprogramm werden in den nächsten Tagen in den Ottobrunner Grundschulen und den fünften und sechsten Klassen des Gymnasiums verteilt. Die Anmeldung findet von 8. Juli an online statt. Von 13. Juli an ist dies auch telefonisch möglich unter 089/442 38 90.