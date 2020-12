Mehrere Millionen Liter reinstes Voralpenwasser sprudeln tagtäglich in Ottobrunner Haushalte, aufbereitet wird das Wasser im Hohenbrunner Wasserwerk. Beide Gemeinden betreiben gemeinsam ihre Wassernetze und die kommunale Wasserversorgung. Nach etlichen Jahren hat sich nun aber herausgestellt, dass sich in den Wasserlieferungsvertrag beider Kommunen ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Denn für die Wasserversorgung sind auch sogenannte Anschaffungen des mobilen Anlagevermögens nötig, also etwa Fahrzeuge oder Büroausstattung. Für diese kam bisher alleine die Gemeinde Hohenbrunn auf, künftig wird sich Ottobrunn daran beteiligen.