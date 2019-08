Im Haus der Senioren in Ottobrunn gibt es eine Motorradgruppe für ältere Semester

"Und was machst du jetzt mit der ganzen Zeit?" - "Ich gründe eine Motorradgruppe für Senioren!" Die Idee von Günther Paul, die anfangs noch als Scherz gemeint war, ließ ihn und Ingeburg Date vor etwa zweieinhalb Jahren nicht mehr los. Date, die mittlerweile die Leitung des Hauses der Senioren in Ottobrunn übernommen hat, ist selbst passionierte Bikerin. Und so kam sie zu dem Entschluss, zu dem bereits bestehenden Sportprogramm der Senioreneinrichtung die Motorradfreunde hinzuzufügen.

Viele der Teilnehmer waren früher in anderen Motorradgruppen aktiv. Häufig lösen die sich aber bald nach dem Renteneintritt auf. Während Teile der alten Gruppen noch im Berufsleben stehen, verlieren andere die Lust am Motorradfahren. So waren die meisten Biker vom Haus der Senioren häufig ohne Begleitung auf der Straße unterwegs. Jetzt hätten sie wieder Gesellschaft und müssten "nicht mehr alleine durch die Gegend kurven", sagt Date.

Die Gemeinschaft steht bei den Touren im Vordergrund. Man pflege vor allem die Gemütlichkeit - auch beim Fahren. "Wir sind keine Racer, eher Genussfahrer", versichert die Initiatorin. So richte sich die Gruppe nach den Langsameren und plane auch immer genug Zeit für Pausen ein. Manchmal müsse man aber auch mal sagen, dass es für die nächste Stunde keine Rast gebe, erzählt Walter Tomtschko, der als "Tourguide" der Gruppe immer vorneweg fährt und den Weg angibt. "Sonst kommt man ja überhaupt nicht voran."

Bei den Halbtages- oder Tagestouren geht es meist in Richtung Süden, häufig auch über die österreichische Grenze, um die kurvigen Bergstraßen zu befahren. Außerdem ziehen die Biker von Ottobrunn die Landstraßen Oberbayerns den Autobahnen vor. "Man hat ja die Zeit", sagt Date. Die meisten Fahrten unternimmt der "harte Kern" aus fünf bis sechs Fahrern, manchmal schließen sich weitere an. Date spielt dabei den "Lumpensammler" und fährt ganz hinten, so dass sie alle gut im Blick behalten kann.

Einmal im Monat treffen sich die Zweiradfreunde im Haus der Senioren in Ottobrunn zu ihren "Benzingesprächen". Dabei werden alte Geschichten ausgetauscht und über die Pflege und den Umgang mit den Maschinen diskutiert. Viele der Senioren haben sich in den vergangenen Jahren von ihren großen Motorrädern getrennt und sind auf kleinere Modelle umgestiegen. Ingeburg Date und Walter Tomtschko fahren mittlerweile die Yamaha Tracer 900, sind aber beide schon auf ganz unterschiedlichen Maschinen gefahren.

Für den September plant die Gruppe erstmals eine längere Tour. Fünf Tage kurven die Ottobrunner dann durch die Täler und Pässe der Dolomiten. Die Reise wurde von den Mitfahrern selbst organisiert. Günther Paul und Walter Tomtschko sind schon Dutzende Male dort gewesen und kennen die Dolomiten "wie die Westentaschen". Einige der Senioren-Biker waren bereits auf der ganzen Welt unterwegs - auf staubigen Pisten in Afrika, vielfältigen Strecken in Europa, den legendären Highways in den USA. Nur Australien bildet sowohl für Tomtschko als auch für Date noch einen weißen Fleck auf der Landkarte. Von Darwin an der Nordküste 6000 Kilometer quer durch das ganze Land bis Melbourne zu cruisen, das ist der Traum von Ingeburg Date.