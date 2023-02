Der vermisste 57-Jährige aus Ottobrunn ist tot. Wie die Polizei mitteilt wurde Elias H. am Montagvormittag gegen 11 Uhr leblos im Bereich des Wasserkraftwerks Mühltal bei Straßlach-Dingharting aufgefunden. Es sollen derzeit keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt vorliegen, die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Elias H. war seit vergangenen Montag bei einem Spaziergang an der Isar spurlos verschwunden. Am Donnerstag fand die Polizei nahe dem Wasserkraftwerk sein Auto. Daraufhin habe es am Freitag eine groß angelegte Suchaktion gegeben. Auch Personensuchhunde, Drohnen und Hubschrauber wurden eingesetzt. Laut Polizei litt der Mann an einer chronischen Krankheit.