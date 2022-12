Am Donnerstag soll das Schlittschuhlaufen aber wieder möglich sein.

Seit Sonntagabend ist das Ottobrunner Eisstadion gesperrt. Laut Sebastian Weber, Betriebsleiter und Prokurist der Sportpark Ottobrunn GmbH, ist der Grund ein Motorschaden an der Eismaschine. Bis diese wieder einsatzbereit ist, wird es etwa acht Wochen dauern, denn solange dauert die Lieferzeit für das Ersatzteil. "Das Bauteil ist eine Sonderanfertigung", sagt Weber. Dennoch soll der Betrieb am Donnerstagmittag wieder aufgenommen werden können. "Wir haben spontan eine Leihmaschine organisiert, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geliefert wurde", berichtet der Betriebsleiter.

"Das kriegen wir hin, wir haben gute Mitarbeiter mit handwerklichem Geschick."

Der Mittwoch war dafür vorgesehen, die Eisfläche vom Schnee der vergangenen Tage zu befreien und die Mitarbeiter auf der Maschine einzuweisen. Außerdem sollten sie Gelegenheit zum Üben bekommen: Anders als bei der eigenen, technisch modernen Maschine läuft bei dem Leihgerät laut dem Betriebsleiter alles manuell. So muss beispielsweise der Wasserzufluss per Augenmaß geregelt werden. Es gibt auch keine elektronische Bandenfräse, sondern es muss per Hand ein Hebel heruntergekurbelt werden.

Weber ist dennoch zuversichtlich, dass voraussichtlich bis Donnerstagmittag der Lauf auf einer glatten und optisch schönen Eisoberfläche möglich sein wird. "Das kriegen wir hin, wir haben gute Mitarbeiter mit handwerklichem Geschick", sagt er. Auch beim Eis- und Rollsport Club Ottobrunn, der das Eisstadion für seinen Vereinssport nutzt, ist man erleichtert: "Es ist schön, dass es am Donnerstagmittag wieder weiter geht und wir sind der Sportpark Ottobrunn GmbH dankbar für den tollen Einsatz", sagt Vorsitzender Michael Guggenhuber.