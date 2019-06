21. Juni 2019, 22:19 Uhr Ottobrunn Eiskalter Gleiter

Eisschnellläufer Felix Motschmann glänzt auf Kufen

Von Daniela Bode, Ottobrunn

Felix Motschmann gleitet übers Eis, als zöge ihn ein Magnet an. Er erreicht schon mal Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern pro Stunde. "Es ist einfach cool, weil man mit eigener Kraft schnell ist und durch die eigene Kraft auf dem Eis bleibt", sagt der 15-Jährige. Motschmann belegt oft die vordersten Plätze bei Wettbewerben. Zudem hat er in der Saison 2018/2019 alle Normen für den Bundesnachwuchskader 1 erreicht.

In der zweiten oder dritten Klasse entdeckten Helmut Kraus und Beate Erdmann vom Eis- und Rollsportclub Ottobrunn (ERSCO) den Schüler mit den blonden kurzen Haaren. Motschmann war schnell fasziniert von dem Gefühl auf dem spiegelglatten Untergrund. Einige Jahre trainierte er dann beim Eis- und Rollsportclub in Ottobrunn. Er hatte das Glück, Monika Gawenus als Trainerin zu haben. Sie ist ehemalige Olympiasiegerin im Eisschnelllauf und wusste, wie man ein Talent wie ihn fördert. Mittlerweile fährt Motschmann für den DEC Inzell bei Stützpunkttrainer Andreas Kraus.

Viel Disziplin, hartes Training und Talent brachten den 15-Jährigen da hin, wo er jetzt ist. Mehrere Jahre in Folge wurde er Deutscher und Bayerischer Meister im Eisschnelllauf, unter anderem 2017 und 2019. Beim Dreiländerkampf in Groningen in diesem Jahr errang er ebenfalls den Sieg. Zudem heimste er deutsche Rekorde auf Strecken von 500 und 1000 Metern bei den D-Junioren ein, ebenso bei Strecken über 1000 und 1500 Meter sowie im Sprint-Mehrkampf bei den C-Junioren.

Bei solchen Leistungen ist klar: Motschmann, er ist auch ein begeisterter Skateboardfahrer, hat ein richtig gutes Gefühl fürs Eis. Sein großer Wunsch: Olympia.