Bei Bauarbeiten am Isar-Center in Ottobrunn ist am Mittwochvormittag Feuer ausgebrochen. Obwohl die eigentliche Brandfläche im Bereich der alten Tiefgarage des Einkaufszentrums nach Zeugenangaben überschaubar war, entstand starker Qualm, der laut Feuerwehr zunächst auf ein ausgedehntes Feuer schließen ließ. Deshalb wurden mehrere Atemschutz-Trupps in das Gebäude geschickt. Sie fanden Holzfaserplatten, die auf mehreren Quadratmetern in Brand geraten waren, und konnten das Feuer rasch löschen. Ursache waren vermutlich Flex-Arbeiten, wie es am Einsatzort hieß.

Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz Kreislaufprobleme. Nachdem er von Kameraden ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst versorgt worden war, erholte er sich rasch wieder. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Ottobrunn und Neubiberg sowie starke Kräfte des Rettungsdienstes. Die Unterhachinger Straße musste für die Zeit des Einsatzes ortsauswärts gesperrt werden. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Das Isar-Center wird seit etwa zwei Jahren umgebaut und erweitert. Die meisten Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, das Einkaufszentrum ist seit kurzem wieder in Betrieb.