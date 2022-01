Sportartikel im Wert von mehr als zehntausend Euro haben unbekannte Täter am Wochenende in einem Tischtennis-Fachgeschäft in Ottobrunn erbeutet. Nach Angaben der Polizei drangen sie in der Zeit zwischen Samstag, 15. Januar, um 12.30 Uhr und Montag, 17. Januar, um 8.45 Uhr in das Geschäft ein, bedienten sich unter anderem bei teuren Belägen für Schläger und flüchteten anschließend unerkannt. Die Diebe hinterließen keine Einbruchspuren; wie sie in das Gebäude gelangt sind, ist deshalb unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Rosenheimer Landstraße sowie der Putzbrunner, Otto- und Mozartstraße etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt unter anderem das Kommissariat 52 im Polizeipräsidium München, Telefon 089/29 10-0, entgegen.