Knapp neun Monate nach einem Einbruch in ein Sportgeschäft in Ottobrunn ist die Münchner Kriminalpolizei dem Täter wohl auf die Spur gekommen. Am Tatort hinterlassene DNA habe einem 62-Jährigen zugeordnet werden können, meldet die Polizei. Gefasst werden konnte der Tatverdächtige bislang nicht, er ist Serbe und hat keinen Wohnsitz in Deutschland, sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Der Mann war Mitte Januar in das Tischtennis-Fachgeschäft eingebrochen und hatte daraus Sportartikel im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet.