Ottobrunn:Einbruch in Gaststätte

Bei einem Einbruch in ein Lokal in Ottobrunn haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag etwas mehr als 10 000 Euro erbeutet. Laut Polizei gelangten der oder die Einbrecher über einen Hinterhof und durch eine gewaltsam geöffnete Luke zwischen 2.30 und 3 Uhr ins Innere der Wirtschaft. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, öffneten gewaltsam zwei Spielautomaten und entnahmen mehrere tausend Euro Bargeld. Darüber hinaus wurden ein Geldbeutel und Spirituosen entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte sucht Zeugen, die am frühen Freitagmorgen im Bereich Rosenheimer Landstraße, Ottostraße und Seebauerstraße in Ottobrunn etwas mitbekommen haben, das im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, unter Telefon 089/29 10-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.