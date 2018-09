12. September 2018, 22:27 Uhr Ottobrunn Ein Palliativmediziner erzählt

"Warum muss man sich nicht vor Palliativmedizin fürchten?" - auf diese Frage möchte der Hospizkreis Ottobrunn eine Antwort geben. Dazu hat er Marcus Schlemmer, Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Nymphenburg, eingeladen. Er klärt über Möglichkeiten und Grenzen der Palliativmedizin auf. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 20. September, 19.30 Uhr, im Saal des Hanns-Seidel-Hauses statt.