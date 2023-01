Von Stefan Galler, Ottobrunn

Aufgeräumt schaut es aus im Egeli 35 an der Putzbrunner Straße in Ottobrunn. Links vom Eingang der Getränkekühlschrank, daneben ein einzelner Tisch und rechts das Regal für frisches Obst und Gemüse. Und immer noch dominiert die lange helle Verkaufstheke den großen Raum, nur dass sich dahinter kein Döner-Spieß mehr dreht, sondern Spezialitäten drapiert sind wie verschiedene Brotaufstriche, scharfe Pasten, Couscous, Börek oder Lahmacun, eine Art türkische Pizza.

Etwa drei Jahre ist es nun her, dass Inhaberin Christine Drexl und ihr Pächter Hüseyin Arat ihre ursprüngliche Geschäftsidee verwerfen mussten: Sie hatten 2017 in den Räumlichkeiten einen Döner-Imbiss aufgezogen und dafür das ehemalige Schuhgeschäft mächtig umgebaut und modernisiert. Schon bevor sie das Anwesen kaufte, hatte sich die Unternehmerin in der Nachbarschaft umgehört, ob etwa jemand mit ihrem Konzept nicht einverstanden sei. "Ich wollte niemanden vor vollendete Tatsachen stellen, wenn auch nur einer dagegen gewesen wäre, hätte ich das Projekt sterben lassen", sagt Drexl rückblickend. Deshalb habe sie zusätzlich eine Versammlung einberufen und sich noch einmal explizit versichert, dass es keinen Einspruch geben würde.

In den Räumen ist nur ein Laden erlaubt, keine Gaststätte

Dass später schließlich doch einer der Anwohner Klage einreichte, weil er die Geruchs- und Lärmbelästigung durch das Geschäft als unerträglich empfand, sei "menschlich so enttäuschend", sagt Drexl. Das Landgericht entschied schließlich, dass der Verkauf von Döner und anderen Speisen in den Räumlichkeiten verboten sei - und zwar nicht wegen der Belastungen für die klagenden Nachbarn, die Richterin stufte diese als "unerheblich" ein, sondern weil es sich bei dem Imbiss um eine vollwertige Gaststätte gehandelt habe. Damit seien die Räume nicht vorschriftsgemäß genutzt worden. Denn in der Teilungserklärung für die Wohnanlage sei ausdrücklich festgelegt, dass hier nur ein Ladengeschäft existieren dürfe. Auch in der Berufung hatte dieses Urteil Bestand, was das Geschäfts-Duo bis heute nicht versteht, schließlich habe man nur eine Küchenzeile gehabt, die Kunden hätten sich Getränke selbst aus dem Kühlschrank geholt und es habe damals auch keinen Alkohol gegeben - für Drexl und Arat allesamt Argumente, dass sie eben keine Gaststätte betrieben hätten.

Fest stand indes, dass Drexl und ihr Pächter nun völlig umdisponieren mussten, Tische und Stühle flogen raus, ebenso der Dönerspieß, ein Pizzaofen und die Fritteuse. "Bei uns gibt es jetzt nur noch Sachen, die man mit nach Hause nimmt", sagt Drexl. Man wolle aushelfen, wenn Leute "schnell was zwischendurch brauchen oder etwas ausgeht". Und so umfasst das Angebot auch Eier, Eierlikör und Nudeln von einem Bio-Bauernhof, haltbare Konserven, ein paar Weinsorten und Fladenbrot. Von Montag bis Freitag hat das Egeli 35 geöffnet, jeweils von 10 bis 19 Uhr. "Als wir Ende November angefangen haben, ging es ganz gut los, jetzt hoffen wir, dass sich das nach den Weihnachtsferien fortsetzt", sagt die Eigentümerin, die selbst ihre Altersversorgung mit dem Laden sicherstellen will, bisher aber nur Ausgaben hatte. Alleine die Anwalts- und Gerichtskosten lagen nach ihren Angaben im mittleren fünfstelligen Bereich, dazu kam nun der neuerliche Umbau, nachdem man vor gut fünf Jahren schon zigtausend Euro investiert hatte.

An Drexl und Arat sind Ärger und Aufregung nicht spurlos vorübergegangen. "Die psychischen und auch körperlichen Belastungen waren schon sehr groß", erklärt Drexl und der Pächter nickt zustimmend. Bei ihm war im Herbst 2019 wegen all der Aufregung und seiner Existenzangst Bluthochdruck diagnostiziert worden - "dabei hatte ich damit nie Probleme", sagt er. Nun hoffen die beiden, dass sie ohne weitere Komplikationen ihr Geschäft aufziehen und sich ihre Kundschaft zurückholen können. "Aus der Nachbarschaft bekommen wir jedenfalls viel Zuspruch dafür, dass wir wieder da sind", sagt Christine Drexl.