Von Franziska Gerlach, Ottobrunn

Ein Kind singt "O du fröhliche", vermutlich ein Mädchen, der Stimme nach ist es nicht mehr ganz klein, vielleicht sogar bereits ein Teenager. Es klingt zwar nicht nach der elaborierten Darbietung eines professionellen Kindersoprans, und doch berührt sein Gesang. Man spürt den Charakter, das Eigene in der Stimme. Das sei fast "schlagerhaft" gesungen, was dem Lied aber gut tue, sagt Dorothée Kreusch-Jacob. Sie sitzt an einem hübsch gedeckten Holztisch und lacht. Leise, herzlich, echt. Draußen ist es klirrend kalt, doch je mehr die bekannte Musikpädagogin, Konzertpianistin und Autorin an diesem Morgen von ihrer neuen CD "Sternenglanz und Tannenduft - Das große Weihnachtsalbum" erzählt, desto wärmer wird es dem Zuhörer: An den Fingern, die langsam an der Tasse mit dem frisch gebrühten Kaffee auftauen. Aber auch ums Herz, das Kreusch-Jacob mit ihren Ausführungen zum Wert von Musik und Gesang aufknackt wie eine reife Walnuss.

24 Lieder für die Winter- und Weihnachtszeit vereint die neue CD, es sei sozusagen "ein klingender Adventskalender", der die Zeit des Wartens verkürzen solle, sagt Kreusch-Jacob. Noch bevor der CD-Player später den ersten Titel abspielen wird, ist klar, in welche Richtung das Ganze geht: Unverfälschter Gesang und akustische Feinheiten, dargeboten von Musikern, die größtenteils aus der eigenen Familie stammen. So ähnlich wie bei ihrer CD "Sonne, Mond und Abendstern. Die schönsten Lieder zur guten Nacht", die 2019 mit dem Medienpreis Leopold ausgezeichnet wurde, den der Verband deutscher Musikschulen mit Unterstützung des Bundesfamilienministeriums alle zwei Jahre vergibt.

Mit "Sternenglanz und Tannenduft" hat die Ottobrunnerin, die heuer im August 80 Jahre alt geworden ist, nun eine Alternative zur Dauerberieselung der Kaufhäuser und Weihnachtsmärkte geschaffen. Einen musikalischen Gegenentwurf zum elektronischen Sound der großen Tonstudios, wo mit Reglern und Tasten versucht wird, den Klang eines Orchesters nachzuahmen. "Sternenglanz und Tannenduft" wurde mit echten Instrumenten im Münchner Studio ihres Sohnes Cornelius Claudio Kreusch eingespielt. Der Jazzpianist hat sich für die Aufnahmen selbst ans Klavier gesetzt und die Percussion übernommen, sein Bruder, der bekannte Gitarrist Johannes Tonio Kreusch, hat ebenfalls mitgewirkt bei der Produktion, die Enkelkinder singen und hin und wieder auch Kreusch-Jacob selbst. Dazu lassen Instrumente wie Hackbrett, Geige, Flöte oder Ziehharmonika einen leisen Zauber aufkommen, bei der instrumentalen Version von "Stille Nacht, heilige Nacht" entlockt Moritz Demer der Harfe unverstellte Besinnlichkeit.

"Das ist ein Projekt gegen den Kitsch, der uns ständig beschallt", sagt Dorothée Kreusch-Jacob, deren bekanntestes Lied wohl "Ich schenk' dir einen Regenbogen" ist. Auf der neuen CD wechseln sich Weihnachtsklassiker wie "Schneeflöckchen, Weißröckchen", "Ihr Kinderlein, kommet" oder "Alle Jahre wieder" mit weniger bekannten Liedern ab. Sie habe lange über die Zusammenstellung nachgedacht, und sich letztlich für eine ausgewogene Mischung entschieden. Das um 1600 entstandene "Als ich bei meinen Schafen wacht" aus dem Kölner Gesangbuch ist auf der CD vertreten, andere Lieder sind eigene Kompositionen der Ottobrunnerin. So stammt etwa "Komm mit in die Weihnachtsküche!" aus der Feder der Musikpädagogin, auch "Sterntaler" hat sie selbst geschrieben. Ihr gefalle die Botschaft des gleichnamigen Märchens. Nämlich dass beschenkt werde, wer etwas gebe. Und sie habe schon oft beobachtet, dass diese Geschichte auch Kinder sehr nachdenklich stimme.

Wohl kaum einer hat Kindern die Welt der Musik so nahe gebracht wie die Ottobrunnerin mit ihren musikpädagogischen Büchern und CDs. "Sternenglanz und Tannenduft" aber ist für die ganze Familie gedacht. Es ist Weihnachtsmusik von der zurückhaltenden Sorte. Doch während die CD zunächst eher im Hintergrund läuft, stehen die Figuren aus den Liedern beim zweiten und dritten Hören nahezu plastisch im Raum: Die fleißigen Weihnachtswichtel. Die Engel, die Sterne in die Hand malen. Die tausend kleinen weißen Briefchen, die vom Himmel fallen. Das Booklet der CD hat die Illustratorin Britta Teckentrup gestaltet, fröhliche Kinder stehen zwischen Weihnachtsbäumen mit brennenden Lichtern, außerdem enthält es die Texte aller Lieder. Letztlich geht es Dorothée Kreusch-Jacob nämlich auch darum, die Generationen zum gemeinsamen Singen zu animieren. Gerade Erwachsene seien da oft befangen und trauten sich erfahrungsgemäß eher an Lieder heran, die sie schon kennen. Doch die Scheu zu überwinden, und die eigene Stimme gemeinsam mit den Kindern wieder zu entdecken, lohnt sich nach Ansicht der Ottobrunnerin in vielerlei Hinsicht. "Singen ist Zuwendung zum anderen", sagt Kreusch-Jacob. Es spreche das emotionale Zentrum im Gehirn an. Versorge den Körper mit Sauerstoff, richte auf, sei gut für das Immunsystem. O du fröhliche.