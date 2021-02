Von Angela Boschert, Ottobrunn

Zum Leben von Kirchengemeinden gehört, dass ihre Pfarrer regelmäßig wechseln. Dass aber gleich zwei Pfarrerinnen eine Gemeinde verlassen, ist hart. Doch konnte sich die evangelisch-lutherische Gemeinde der Michaelskirche in Ottobrunn, die auch Neubiberg, Riemerling und Hohenbrunn umfasst, etwas auf die schwierige Zeit mit weniger Seelsorgerinnen vorbereiten.

"Zufällig wechseln Stefanie Wist und Martina Hirschsteiner nahezu zeitgleich die Stelle", sagt Dekan Mathis Steinbauer, der die Kirchengemeinde leitet. Mit ihnen gingen "Pfarrerinnen, die hoch geschätzt sind". Beide werden vom 1. März an in München tätig sein - Wist, die im Januar verabschiedet wurde, an der Christuskirche Nymphenburg-Neuhausen und Hirschsteiner in Haidhausen und der Au. Hirschsteiner, 50, war in den vergangenen sieben Jahren für die Seniorenarbeit und den Besuchsdienst in der Gemeinde zuständig, kreierte viele spezielle Gottesdienste und engagierte sich in der Erwachsenenarbeit. "Ihr Weggang ist ein herber Verlust", sagt auch Tatjana Rosendorfer vom Kirchenvorstand, die sie auch vom gemeinsamen Singen in der Kantorei kennt. Sie habe bemerkt, wie sehr sich die Menschen über ihre seelsorgerische Arbeit gefreut hatten.

Dekan Steinbauer rechnet damit, dass die zwei Vollzeitstellen erst im Herbst wieder besetzt sein werden. Doch habe er Hirschsteiner vergangenes Jahr schon längere Zeit ersetzen müssen und die Pfarrerin Inga Mrozek im September mit einer halben Stelle gewinnen können. Sie unterstütze das Team seitdem bei Gottesdiensten, Taufen oder der Konfirmandenarbeit. "Ich habe mir das Ganze alles genau überlegt, wir haben verschiedene Arbeitsfelder und ich versuche, das alles zu koordinieren", sagt Steinbauer. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Unsere Ehrenamtlichen übernehmen auch mehr Aufgaben." Es seien lauter kleine Bausteine, angefangen bei Pfarrerin Cornelia Stadler und ihm. Auch Christina Trappendreher von der Diakonischen Fachstelle für Senioren, einem Pilotprojekt der Michaelskirchengemeinde, werde sich intensiver um Seniorenarbeit kümmern. Jugenddiakon Semjon Salb sei verstärkt in die Konfirmandenarbeit eingebunden. Bei Beerdigungen würden Nachbargemeinden aushelfen.

Eine "stramme Zeit" sieht auch Tatjana Rosendorfer auf die Gemeinde zukommen. Doch sie seien im Kirchenvorstand "guten Mutes", weil Dekan Steinbauer gut vernetzt sei und es Personen gebe, die bereitwillig einsprängen. "Wir hoffen auf eine baldige Nachbesetzung der beiden Stellen, denn wir sind eine attraktive Gemeinde mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und einem tatkräftig mitagierenden Kirchenvorstand", sagt sie hoffnungsvoll. Dass hier eine große Offenheit gegenüber neuen Aktivitäten und Themenformaten bestehe, etwa den von Hirschsteiner geprägten Go-Special-Gottesdiensten, haben die scheidenden Pfarrerinnen beide betont.

Der SZ erzählte Hirschsteiner nun auch, warum sie im vergangenen Jahr lange gefehlt hat. Sie habe in den vergangenen zwanzig Jahren sehr viele Sterbende begleitet, habe sie ausgesegnet. Doch als ihre Mutter im Frühjahr 2020 gestorben sei, durfte sie sie wegen Corona nicht mehr vor ihrem Tod sehen. "Ich habe es als Verantwortung gesehen, als Seelsorgerin nun für mich und meine Seele zu sorgen. Trauer ist keine Krankheit, aber sie braucht auch Zeit", sagt die Mutter dreier Kinder.

Sie sei unglaublich gerne in der Michaelskirchengemeinde gewesen, nun sei es Zeit für neue Aufgaben. Ihre Gedanken dazu kann man im nächsten Gemeindebrief unter "Der letzte Satz" lesen. An diesem Sonntag verabschiedet die Gemeinde ihre bisherige Pfarrerin Martina Hirschsteiner von 15 Uhr an in der Michaelskirche in Ottobrunn.

Für den Abschiedsgottesdienst von Pfarrerin Martina Hirschsteiner in der Ottobrunner Michaelskirche am 21. Februar, 15 Uhr gibt es keine Plätze mehr. Eine Teilnahme per Videokonferenz ist aber möglich, Informationen dazu gibt es unter www.michaelskirche.de.