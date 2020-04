Die Ottobrunner Grünen laden am Donnerstag, 30. April, zu ihrer Ortsversammlung ein. Der gegenwärtigen Situation geschuldet wird es eine digitale Versammlung sein, bei der auch Besucher willkommen sind. Wie funktioniert's? Jeder Interessent kann sich per E-Mail (AnmeldungGrueneOttobrunn@mnet-online.de) anmelden. In der Reihenfolge der Anmeldung werden die begrenzten Teilnahmeplätze vergeben. Den Zugangslink erhalten die Teilnehmer spätestens eine Viertelstunde vor Beginn. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr. Als Gast begrüßen die Grünen Romy Stangl, die Aktivistin bei Terre de Femmes ist, im Vorstand von One Billion Rising München und sich bei UN Women Deutschland für die Rechte von Frauen engagiert.