"Wohin mit dem Verkehr?" - so lautet die Frage eines Diskussionsabends der Grünen am Montag, 16. September, bei dem nach neuen Lösungen für Ottobrunn gesucht wird. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Markus Büchler und die Grünen-Bürgermeisterkandidatin Tania Campbell sprechen über Nachverdichtung und die Folgen fürs Straßennetz. Was das für die Bevölkerung bedeutet und inwieweit Mieträder, Radschnellstrecken und Busse Alternativen sein können, wollen beide von 19.30 Uhr an mit Bürgern im Restaurant Nefeli im Phönixbad diskutieren.