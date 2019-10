Beim Frühstück werden die Nachrichten auf dem Smartphone überflogen, in der Arbeit unzählige Mails gelesen und verschickt. Im Bett fallen einem schon die Augen zu. Schnell die letzten Nachrichten auf Whatsapp beantworten - gute Nacht. Gelesen wird heute immer und überall, auf großen und kleinen Bildschirmen, schnell soll es gehen, deshalb müssen die Texte kurz sein. Ein gebundenes Buch in die Hand zu nehmen, zu blättern, zu schmökern und der Fantasie beim Lesen freien Lauf zu lassen, das hat für viele schon Seltenheitswert.

Beim Stadt-Lesen in Ottobrunn haben große und kleine Lesefreunde von diesem Donnerstag bis zum Sonntag die Gelegenheit, im öffentlichen Lesewohnzimmer auf dem Rathausplatz in Ottobrunn di Seele baumeln zu lassen. Bequeme Möbel und Büchertürme mit 3000 Titeln aus den aktuellen Programmen von 125 Partnerverlagen werden von 9 Uhr morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit bereitstehen. Von 15 Uhr an finden außerdem täglich Autorenlesungen statt. Bei Regenwetter stehen Räume im Wolf-Ferrari-Haus zur Verfügung. Der Zugang und der Eintritt sind frei.

Die Gemeindebibliothek hatte sich im Frühjahr dieses Jahres für das Leseförderprojekt beworben und ist zur großen Freude von Bibliotheksleiterin Ute Raab als "Jokerstadt" gezogen worden. Für die elfte Stadt-Lesen-Tour sind aus 241 nominierten Städten 29 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt worden. Mit der Frankfurter Buchmesse wäre die Tour, die Ende April begonnen hat, eigentlich zu Ende gewesen. Hinzukommt, dass die Bewerbungen eigentlich ein Jahr im Voraus eingereicht werden müssen. Aber das Glück war Ottobrunn hold. "Vor drei Jahren bin ich in Berlin zum ersten Mal über das Projekt gestolpert und war völlig fasziniert", erzählt Bücherei-Leiterin Ute Raab. Die Menschen hätten inmitten der lauten Großstadt entspannt auf Sitzsäcken und in Hängematten gelegen und gelesen.

Die gelernte Bibliothekarin ist überzeugt, dass Stadt-Lesen vor allem auch für Menschen geeignet ist, die in ihrer Freizeit kaum lesen oder sich nur sehr wenig in Büchereien und Buchläden verirren. "Es ähnelt eher einem Spaziergang durch den Park, wo ich mich mal kurz hinsetzen und in einer Zeitschrift oder einem Buch blättern kann." Eine Bücherei sei für manche Leute noch immer eine eher elitäre Einrichtung, in der man nichts zu suchen habe. Beim Stadt-Lesen gebe es dagegen keine Schranken, alles sei ganz ungezwungen.

Der Wert des Lesens sei unschätzbar, sagt die 62-Jährige. "Lesen ist die Grundlage für alles, für ein lebenswertes Leben und einen guten Beruf, es eröffnet neue Horizonte." Stromunabhängig, frei von Zeitdruck, ein echtes Buch in der Hand zu halten, das sei eine wahre Wohltat für Augen und Geist.

Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) eröffnet das Stadt-Lesen am Donnerstag um 15 Uhr und liest aus seinem Lieblingsbuch vor, gefolgt von den Ottobrunnern Dorothée Kreusch-Jacob und Quint Buchholz, die eigene Lieder und Texte präsentieren, sowie Ruth Eder und Anna M. Thane, die aus ihren Büchern lesen. Tags darauf folgen beim Integrationslesetag von 15 Uhr an Autoren mit Migrationshintergrund, die Bücher aus ihrer Heimat oder eigene Texte präsentieren. Die Zuhörer hören Geschichten aus chinesischen Kinderbüchern, können den Geschichten von Samh Yousef aus Syrien lauschen oder sich bei Ali Sens Science-Fiction-Werk "Der letzte Kristall" mit in eine andere Welt nehmen lassen. Sen ist ein ehemaliger Schüler des Ottobrunner Gymnasiums und hat dort in diesem Jahr Abitur gemacht.

Als ein Höhepunkt folgt am Samstag um 15 Uhr der Auftritt von Paul Maar, dem Schöpfer der Kinderbuchreihe über das Sams. Der Autor gibt mit musikalischer Begleitung Geschichten aus seinem neuesten Buch "Schiefe Märchen und schräge Geschichten" zum Besten. Den Abschluss bildet der Familienlesetag am Sonntag, wo in den Büchertürmen verstärkt Kinder- und Jugendliteratur zu finden sein wird. Eltern können sich mit ihren Kindern in die Lesemöbel kuscheln, die Zeit zum Vorlesen nutzen und am Nachmittag der Lesung des Autors und SZ-Journalisten Alex Rühle lauschen, der aus seinen Kinderbüchern "Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst" und "Traumspringer" liest.