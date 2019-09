Die Hospizbegleitung ist eine wichtige Stütze auf dem letzten, oft schweren Weg - für schwer Erkrankte wie auch die Angehörigen. Antje Bruch, Koordinatorin und Fachkraft in "Palliative Care" wird sich am Montag, 9. September, von 9 bis 10.30 Uhr im Ottobrunner Haus der Senioren in der Mozartstraße 68 in ihrem Vortrag dem Thema "Ablauf einer Hospizbegleitung. Wer wird begleitet? Wege der Kontaktaufnahme" annähern. Sie wird im Anschluss ihres Vortrags auch für Fragen zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist telefonisch (089/60 85 72 89) oder per E-Mail (hds@ottobrunn.de) möglich und auch erwünscht.