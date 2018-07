29. Juli 2018, 21:55 Uhr Ottobrunn Das Buch zum Bad

Bürgermeister Thomas Loderer und Gemeinderätin Erika Aulenbach haben ein Büchertauschregal im Phönix-Bad in Ottobrunn eröffnet. Freunde des Förderkreises der Gemeindebibliothek haben mit Büchermitbringseln eine erste Auswahl eingestellt. Im unteren Bereich des Regales finden sich auch Kinderbücher. Das Phönix sei nun bayernweit das erst Freizeitbad mit kostenlosem Lesespaß, heißt es. Der erste öffentliche Bücherschrank wurde im Februar in der Ortsmitte im Biomarkt am Margreider Platz eröffnet.