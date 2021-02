Bei den Haushaltsberatungen in Ottobrunn hat Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) Kritik am Landratsamt und dessen Plänen für den Ausbau der Radinfrastruktur im Landkreis geübt. Aus der Behörde kämen ständig neue Vorschläge zur Verbesserung der Situation für Radfahrer, sagte Loderer. "Es wird von Radwegekonzepten geredet, von Beschilderungen, Tangenten, Radhauptverbindungen", sagte Loderer am Dienstagabend in der Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats. "Wir kriegen aus jeder Ecke des Landratsamtes unterschiedlichste Vorschläge auch für Routen durch Ottobrunn. Da geht es kreuz und quer. Ich habe schon den Eindruck, manch einer im Landratsamt hat da den Überblick verloren." Anlass für Loderers Kritik war ein letztlich abgelehnter Antrag von FDP-Gemeinderat Axel Keller, der forderte, 20 000 Euro für die Planungen der Radhauptverbindung von Unterhaching nach Putzbrunn in den Haushalt 2021 einzustellen. Mit den Mitteln sollte laut Keller der Bereich der Putzbrunner Straße in Ottobrunn überarbeitet werden, der aus seiner Sicht die wahrscheinlichste Trassenführung der geplanten Verbindung auf Ottobrunner Flur darstellen würde. Keller sagte, bei einer Radhauptverbindung sei klar definiert, was diese können muss, um darauf schnell radeln zu können. Daher sei es sinnvoll, wenn die Gemeinde in Vorleistung gehe und die Planungen angehe.

Loderer verwies indes darauf, dass die Putzbrunner Straße eine Kreisstraße sei und demzufolge der Landkreis für Verbesserungen verantwortlich sei. "Wenn aus dem Landratsamt eine klare Botschaft kommt, wie die Wünsche an dieser Stelle aussehen, werden wir das hier im Gremium vorlegen", sagte der Bürgermeister. "Dann wird es auch an der Größenordnung von 20 000 Euro nicht scheitern." Grünen-Gemeinderätin Doris Popp verteidigte Kellers Vorstoß. "Warum warten wir immer aufs Landratsamt? Wir Bürger wollen einen Radweg auf der Putzbrunner Straße", sagte sie.

Loderers Darstellung, im Landratsamt hätten einige Planer den Überblick verloren, irritierte Ruth Markwart-Kunas von der SPD. "Das hat mich etwas erschreckt, dass das Landratsamt hin und wieder entgegengesetzte Vorschläge bringt", sagt sie. Ihre Fraktion halte aber auch daran fest, dass der Landkreis als Straßenbaulastträger die Verantwortung an dieser Stelle habe. Die SPD lehnte daher gemeinsam mit der CSU den Antrag Kellers ab. Für die CSU sagte Susanne Vordermaier, ihre Fraktion sehe die Putzbrunner Straße ohnehin nicht als "Fahrradhauptweg", auch der Autoverkehr habe seine Berechtigung. Darauf entgegnete Leon Matella von den Grünen, es dürfe kein Konflikt in der Form "Auto oder Fahrrad " heraufbeschworen werden.