Die Ottobrunner CSU hat einen neuen Vorsitzenden. Die Mitglieder des Ortsverbands wählten den 33-jährigen Theodor Fall zum Nachfolger von Susanne Vordermaier. Die bisherige Vorsitzende wird aber weiterhin die CSU-Fraktion im Gemeinderat führen und auch als Wirtschaftsreferentin aktiv sein. Den Vorsitz abzugeben, sei ihr nicht leicht gefallen, so die 60-Jährige, sie habe aber mit Fall "einen würdigen Nachfolger" gefunden und könne den Ortsverband guten Gewissens in die richtigen Hände geben. Vordermaier ist über die eigene Parteigrenze hinaus als Organisatorin des Ottostraßenfestes bekannt.

Der neue Vorsitzende Fall sagte nach seiner Wahl: "Die Ottobrunner CSU packt an, auch die dicken Bretter." Dazu gehörten etwa die Ansiedlung des Luft- und Raumfahrt-Campus und die Verlängerung der U 5, deren Realisierung CSU-Bürgermeister Thomas Loderer unlängst in Zweifel gezogen hat, weil aus seiner Sicht der Bau eines neuen Betriebshofs der S-Bahn am Bahnhof Neuperlach-Süd dem Ausbau der Trassen entgegen stehen könnte. Laut Fall trennt ihn und Loderer beim Thema U5-Verlängerung "kein Blatt Papier", diese müsse kommen und könne die Gemeinde auf Jahrzehnte hinaus positiv prägen.

Dass alle drei Stellvertreterposten im neuen Vorstand mit Männern besetzt sind, will Fall nicht als Absage an die Frauen in der Partei verstanden wissen. "Wir haben eine Frau als Fraktionschefin im Gemeinderat und auch eine Zweite Bürgermeisterin von der CSU. Das ist die Arbeitsteilung." Als seine Stellvertreter im Ortsverband agieren künftig Gabriel Nicodin sowie die beiden Gemeinderäte Florian Keil und Klaus Straßburg.