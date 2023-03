Die Ottobrunner Christsozialen wählen vier Männer in den Ortsvorstand - ein unkluges Signal.

Kommentar von Martin Mühlfenzl

Eine Frau geht, vier Männer kommen. Das ist die Zeitenwende bei der Ottobrunner CSU, die aber eher ein Schritt zurück in die Vergangenheit bedeutet, als es der Normalfall war, dass bei den Christsozialen die Herren das Sagen hatten. Ein Abbild der Gesellschaft, das die CSU mit ihrem Motto "Näher am Menschen" gerne sein will, stellt diese Neuaufstellung eines der größten Ortsverbände im Landkreis München mit dem neuen Vorsitzenden Theodor Fall und seinen drei männlichen Stellvertretern nicht dar. Drei Jahre vor der nächsten Kommunalwahl sendet dieses Ergebnis ein unkluges Signal aus.