Schluss mit lustig, bevor es angefangen hat: Angesichts der aktuellen Infektionslage hat sich das Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn entschlossen, den Kabarett-Comedy-Wettbewerb "Amici Artium" abzusagen, der diesen Samstag, 20. November, hätte stattfinden sollen. "Wir empfinden, trotz unserer vorhandenen Hygienemaßnahmen, auch mit Blick auf den gastronomischen Charakter der Veranstaltung das Risiko für unsere Besucher, Mitwirkenden und Mitarbeiter als zu hoch", so Horst Frank, Leiter des Wolf-Ferrari-Hauses. Die gekauften Karten können im Haus zurückgegeben werden. Geplant ist nun, den Wettbewerb am 23. April 2022 zu veranstalten.