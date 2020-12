In der Woche vom 11. bis 14. Januar werden in Ottobrunn die Christbäume abgeholt. Das Gemeindegebiet ist hierzu in acht Zonen eingeteilt, die an unterschiedlichen Tagen angefahren werden. Die Einteilung ist dem Abfallkalender zu entnehmen. Wie die Gemeinde mitteilt, müssen die Bäume am Abfuhrtag bis 6.30 Uhr außerhalb von Grundstücken auf den Gehsteigen oder am äußersten rechten Fahrbahnrand bereitgestellt werden. Sie dürfen den Verkehr nicht behindern und müssen vom Müllwagen aus sichtbar sein. Die Christbäume werden nur ohne Schmuck mitgenommen.