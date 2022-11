Von Udo Watter, Ottobrunn

"Die Welt wendet sich zu ihrer dunklen Seite, es ist Winter." Mit diesen Worten beginnt das Oratorium "A Child of our time" von Michael Tippet (1905 bis 1998), einem der bekanntesten britischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Es ist eines von zwei großen, tief an die Emotionen rührenden Vokalwerken, das der Ottobrunner Chor "Ars Musica" am Samstag, 12. November, im Wolf-Ferrari-Haus präsentieren wird. Außerdem wird an dem Abend in Ottobrunn Wolfgang Amadeus Mozarts "Vesperae solennes de Confessore" aufgeführt. Mozart schrieb das Werk im Alter von 24 Jahren, kurz nachdem seine Mutter in Paris gestorben war. Darin verarbeitet er seine Trauer, besonders deutlich im berühmten "Laudate Dominum", im fünften Teil der Vesper.

Anlass für "A Child of our time" war ein 1938 von dem 17-jährigen Herschel Grynszpan verübtes Attentat auf den deutschen Botschaftssekretär Ernst vom Rath, das den Nazis einen Vorwand für die Judenpogrome im November 38 lieferte. Grünspan war für den pazifistischen Komponisten das "Kind unserer Zeit", der Sündenbock, an dem sich das Aggressionspotenzial des Menschen austobt. Das Oratorium wurde im März 1944 in London uraufgeführt.

Das Konzert des Ars-Musica-Chores, der seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Ottobrunn ist, beginnt um 19.30 Uhr. Er wird wieder von den Sängerinnen und Sängern der Chorgemeinschaft St. Pius unterstützt. Als Orchester fungiert das Philharmonische Orchester Stringendo sowie das Airbus Orchester. Solisten und Solistinnen sind Laura Richter und Alisa Milosevic, Sopran, sowie die Altistin Laure Cazin, der Tenor Markus Brandmair und Bassist Niklas Mallmann. Die musikalische Leitung hat Norbert Groh.

Der Eintritt beträgt 27 Euro (ermäßigt 23 Euro, für Schüler und Studenten 19 Euro) plus Vorverkaufsgebühren. Karten sind bei der Buchhandlung Lentner in Neubiberg, im Internet unter www.reservix.de sowie www.ars-musica-chor.de und an der Abendkasse erhältlich.