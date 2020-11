Als ihre Mutter, die Schriftstellerin, Komponistin und Musikpädagogin Dorothée Kreusch-Jacob, 2017 eine CD zum Liederbuch "Sonne, Mond und Abendsterne" herausbrachte, lieh sie vielen Liedern ihre klangschöne Singstimme. Mit ihren beiden älteren Brüdern, den Musikern Cornelius Claudio, Piano, und Johannes Tonio, Gitarre, hat sie schon oft zusammengearbeitet, unter anderem deren Alben gestaltet oder gemeinsame Veranstaltungen - Konzerte und Ausstellungen - gemacht: Carolina Camilla Kreusch, Jahrgang 78, und damit jüngster Spross der Ottobrunner Künstlerfamilie Kreusch, ist aber vor allem selbst erfolgreiche bildende Künstlerin. An diesem Samstag, erhält sie den Kulturpreis Bayern. Der Preis wird von Bayernwerk AG in Partnerschaft mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst verliehen. Die in München lebende Künstlerin hat zunächst Holzbildhauerei in Oberammergau studiert, später als Meisterschülerin von John Bock an der Karlsruher Akademie Kunst, und sich durch experimentelle, ästhetisch packende Collagen, Objekte, Bilder und Videos in der Szene etabliert. In ihren raumgreifenden Objekten widmet sie sich gerne einerseits Alltagsgegenständen, andererseits der Konstruktion. Seit 2020 hat sie einen Lehrauftrag an der Fakultät Design der Hochschule für angewandte Wissenschaften München, zudem ist sie Kuratorin des Art Bloom's.