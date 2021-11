Während der Oktober als golden gilt und die Welt in leuchtende Herbstfarben taucht, genießt der November eher den Ruf der grauen Maus. Ob die Reputation nun gerecht ist oder nicht - für die Mitglieder und Freunde des Kunstvereins Ottobrunn ist der November der Monat, in dem die farbenfrohe und schöpferische Vielfalt ihrer Werke öffentlich besonders zur Geltung kommt. Das Rathaus der Gemeinde avanciert von 8. bis 28. November zum Schauplatz der Jahresausstellung des Vereins, nachdem diese im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen war. Satte 61 Künstlerinnen und Künstler zeigen dort ihre Arbeiten, der Betrachter darf sich auf einen sicherlich beeindruckenden Querschnitt aktueller bildender Kunst, vornehmlich aus dem südlichen und östlichen Münchner Raum freuen.

Schon von diesem Donnerstag, 4. November, an ist die neue Solo-Ausstellung in der vereinseigenen Galerie "Treffpunkt Kunst" geöffnet. Dort präsentiert Dominika Egerer "Gezeichnete Gesichter und andere Geschichten". Die in Markt Schwaben lebende Künstlerin hat unter anderem Malerei bei Matthias Dornfeld an der Akademie der Bildenden Künste in Kolbermoor studiert. Egerer, wie ihr Mann, der Fotograf Jörg Egerer, Mitglied im neuen Vorstand des Kunstvereins, zeigt in der Werkschau ihre erst kürzlich entstandenen Arbeiten auf Papier. Feine Zeichnungen und Pinselmalereien, mit denen sie ihre Gedanken festhält, die sie "wie verschlüsselte Botschaften weitergeben möchte", wie es in der Ankündigung heißt.

Die Ausstellung dauert ebenfalls bis 28. November, geöffnet ist die Galerie donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr und speziell am 1. Adventswochenende (27. und 28. November) von 11 bis 17 Uhr. Die Jahresausstellung des Kunstvereins Ottobrunn ist zugänglich zu den Öffnungszeiten des Rathauses montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie am Donnerstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr.