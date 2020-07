Die Gemeindebibliothek Ottobrunn bietet zwei Mal eine Bilderbuch-Vorlesestunde für Kinder von vier bis sieben Jahren im Rosengarten an. Die erste findet am Donnerstag, 13. August, von 15.30 bis 16 Uhrstatt, die Zweite am selben Tag von 16.30 bis 17 Uhr, und zwar auf der Wiese im Rosengarten am Wolf-Ferrari-Haus. Anmelden kann man sich zu der kostenlosen Veranstaltung bis Mittwoch, 12. August, per E-Mail an bibliothek@ottobrunn.de, per Telefon unter 60 80 85 00 oder in der Gemeindebibliothek.