Eine Lesung zu berühmten Gemälden haben die VHS Süd-Ost und die Buchhandlung Kempter für Montag, 10. Februar, organisiert. Berühmte Autoren haben Geschichten zu berühmten Bildern geschrieben. Die Schauspielerin und Sprecherin Bente Lay liest eine Auswahl aus den beiden Büchern "Nighthawks" und "Das Mädchen mit dem Fächer". Bettina Feldermann vom Kunstverein Ottobrunn gibt eine kurze Einführung in Leben und Werke der ausgewählten Künstler. Die Bilder werden passend zu den Geschichten in der Bibliothek auf eine Leinwand projiziert. Die Lesung findet in der Bibliothek im Wolf-Ferrari-Haus statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung oder der VHS, an der Abendkasse kosten sie 12 Euro, mit VHS-Karte ist der Eintritt frei.