Entspannende Bewegungstherapie, Mobilisierung der Gelenke und Kräftigung der Rumpfmuskulatur - das alles bietet das Haus für Senioren an. Der erste von zehn von Waltraud Riemann geleiteten Kurse beginnt am Dienstag, 13. April, die Gebühr beträgt 30 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch (089/60 85 72 89) werktäglich jeweils von 8 bis 12 Uhr im Haus der Senioren möglich, per E-Mail: hds@ottobrunn.de oder über die Homepage: www.hds-ottobrunn.de.