Die Gemeinde Ottobrunn treibt den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen voran. Von Montag, 28. Oktober, an wird die Haltestelle Ottostraße in der Rosenheimer Landstraße umgestaltet. Für die Dauer der Bauarbeiten muss die Bushaltestelle geschlossen werden, zudem wird die Fahrspur für Rechtsabbieger in die Ottostraße gekürzt. Bereits Ende August wurde die Haltestelle Ortsmitte auf der Westseite der Rosenheimer Landstraße etwas nach Süden verlegt und als 21. Haltepunkt auf Gemeindegebiet barrierefrei ausgebaut. Für gehbehinderte Menschen sowie Personen mit einem Kinderwagen sei das Ein- und Aussteigen dort nun deutlich leichter, lässt die Gemeinde verlauten. Die Haltestellen auf der Rosenheimer Landstraße wurden und werden zudem verlängert, um den größeren Bussen der Linie 210 das Anfahren zu erleichtern.