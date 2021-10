Wegen dringend notwendiger Sanierungsarbeiten der S-Bahnstrecke S 7 muss der Bahnübergang in der Putzbrunner Straße in Ottobrunn vom 1. bis voraussichtlich 6. November voll gesperrt werden. Für den Kfz-Verkehr erfolgt die Umleitung in Richtung Putzbrunn über die Mozartstraße und von Putzbrunn kommend über die Uhland- und Karl-Stieler-Straße. Auch die Buslinie 229 ist betroffen, Fahrgäste sollen die Aushänge beachten.