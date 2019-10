Schwer verletzt worden ist ein Autofahrer, der am Dienstagnachmittag auf dem Autobahnring A 99 mit seinem Wagen unter den Aufleger eines Sattelzuges geraten ist. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr in der Nähe der Anschlussstelle Ottobrunn auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Nürnberg. Der verletzte Pkw-Fahrer war in seinem Auto eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten aus Ottobrunn und Hohenbrunn mit hydraulischem Gerät befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A 99 war Richtung Nürnberg rund eine Stunde lang komplett gesperrt, der Stau reichte zurück bis zur Salzburger Autobahn.