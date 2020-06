Eine Vernissage wird es in der Galerie "Treffpunkt Kunst" in dieser Woche zwar nicht geben, aber neue Hingucker an den Wänden: Der Kunstverein Ottobrunn lädt zu seiner zweiten Ausstellung 2020 ein. Präsentiert werden Arbeiten von Christa Filser unter dem Motto "To be continued...", Die Münchner Künstlerin zeigt einen Querschnitt ihrer aktuellen Werke. In ihrem künstlerischen Schaffen spielen der Prozess und die Suche nach neuen Ausdrucksformen eine wichtige Rolle. Filser wird am Mittwoch, 3. Juni, von 16 bis 20 Uhr anwesend sein. In der kleinen Galerie an der Rathausstraße 5 können gleichzeitig zwei Besucher und die Künstlerin sein. Es herrscht Maskenpflicht. Die Galerie ist geöffnet donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 27. Juni.