8. Februar 2019, 21:44 Uhr Ottobrunn Ausstellung "Tatort Garten"

Man sieht es immer wieder: Gärten verwandeln sich in eine zugepflasterte oder mit Kies und Schotter bedeckte Ödnis. Lebensraum für ökologische Vielfalt wird vernichtet. Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz widmet sich diesem Phänomen mit ihrer Fotoausstellung "Tatort Garten" und lädt zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 10. Februar, 13 Uhr, in das Rathaus Ottobrunn ein. Gegenübergestellt werden derart gestaltete Gärten mit natürlich angelegten Gartenflächen.