Weil sie offenbar die Kontrolle über ihr Auto verloren hat, ist eine 82-jährige Münchnerin am Montagabend in Ottobrunn auf ein parkendes Auto aufgefahren. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei war die Rentnerin gegen 19.30 Uhr in der Rosenheimer Landstraße zunächst mit ihrem Mercedes gegen den Randstein des Grünstreifens gestoßen, der die beiden stadtein- und stadtauswärts verlaufenden Fahrspuren voneinander trennt. In der Folge prallte sie auf das Heck eines am rechten Straßenrand parkenden Wagens. Die 82-Jährige wurde bei der Kollision verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.