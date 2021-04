Bei einem Sturz in einen Schacht auf der Großbaustelle Isar-Center an der Unterhachinger Straße in Ottobrunn hat sich am Montag ein Arbeiter schwere Verletzungen zugezogen. Gleich zu Arbeitsbeginn gegen 7Uhr ereignete sich das Unglück. Die Ottobrunner Freiwillige Feuerwehr und die First Responder waren sofort zur Stelle, nach der Erstversorgung begann die Rettung mit der Schleifkorbtrage, die mit einem Seil an der Drehleiter des Einsatzfahrzeuges befestigt war. Mit dem Korb wurde der Verunglückte ganz sanft nach oben gezogen, dort übernahm ihn der Rettungsdienst. Er wurde zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.