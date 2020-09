Zum Welt-Alzheimertag in dieser Woche gibt es auch in der Gemeinde Ottobrunn ein besonderes Angebot: Die Alzheimer-Gesellschaft Landkreis München, die evangelische Kirchengemeinde und der Seniorenbeirat Hohenbrunn informieren am Mittwoch, 23. September, gemeinsam über Demenzerkrankungen und Hilfsmöglichkeiten. Von 12 bis 14 Uhr stehen am Marktplatz in Bahnhofsnähe Ruth Fischer-Michels und ihr Team Rede und Antwort: Wie gehe ich mit einem Menschen mit Demenz um? Welche Beschäftigungsmöglichkeiten sind sinnvoll? Wie können pflegende Angehörige entlastet werden? Wie funktioniert die Pflegeeinstufung?