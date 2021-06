Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Die Gemeinde Ottobrunn würde gerne so schnell wie möglich klimaneutral werden. Aber ganz so einfach ist das nicht, wie sich in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusse des Gemeinderates herausstellte. Bei seiner Vorstellung des Klimaschutzprogramms der Gemeinde hob der Umweltbeauftragte Martin Thorn zwar die bereits erreichten Erfolge bei der Energiewende hervor, machte aber auch deutlich, dass der Einfluss von Kommunen endlich sei: Eine Stadt oder Gemeinde wie Ottobrunn könne nur etwa 40 Prozent des CO₂-Ausstoßes beeinflussen. Dennoch verständigte sich der Ausschuss darauf, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 erreichen zu wollen, allerdings ohne dieses Ziel klar zu benennen.

Die Grünen im Gemeinderat hatten eine entsprechende Anfrage an die Rathausverwaltung gestellt, um zu erfahren, welche konkreten Maßnahmen geplant seien, um den CO₂-Ausstoß in der Gemeinde zu reduzieren und die Klimawende voranzutreiben. Die aber fehlten Gemeinderätin Doris Popp in Thorns Vortrag. Sie sagte, es sei zwar viel von Potenzialen die Rede, wenn es um die Energiewende gehe, aber tatsächliche Maßnahmen vermisse sie. Popp schlug daher vor, dass bis 2025 alle Dächer in der Gemeinde mit entsprechenden Voraussetzungen mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden müssten; auch Kirchen und alle gemeindlichen Liegenschaften, so die Grüne, könnten mit Solaranlagen bestückt werden. Auch Popp erkennt wie Umweltmanager Thorn beim öffentlichen Personennahverkehr Potenziale, Menschen müssten zum Umstieg auf Bus, Tram und U-Bahn motiviert werden; ihr fehlten aber relevante Daten. "Ich möchte nicht wissen, wie viele Busse unterwegs sind, sondern wie viele Menschen drin sind", sagt Popp.

Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) lobte indes die Arbeit Thorns und sagte, dieser habe schon früh den Klimaschutz als wichtigen Baustein erkannt und sei "ein Pionier bei der CO₂-Klimabilanzierung". Seit 30 Jahren unternehme die Gemeinde große Anstrengungen, etwa mit dem Ausbau der Fernwärme, und habe ein Level erreicht, bei dem keine großen Maßnahmen mehr zu erwarten seien. "Andere Gemeinden sind da plakativer unterwegs, aber bei uns ist das schon alles etabliert", so der Rathauschef. Umweltmanager Thorn sagte, es müsse auch auf kommunaler Ebene weitere Verbesserungen bei den erneuerbaren Energien, bei der S-Bahn, bei Schnellbuslinien geben; auch die weiter steigenden Durchschnittstemperaturen stellten ein Problem dar, so Thorn: "Es ist klar, dass es immer heißer wird."

Auch deshalb mahnte Tania Campell von den Grünen, sei es so wichtig, als Kommune klimaneutral. Sie erinnerte noch einmal an die Aussage von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), er peile das Jahr 2040 an, was Loderer nur zu der Aussage brachte: "Der Söder sagt viel, wenn der Tag lang ist." Auch Ruth Markwart-Kunas (SPD) sagte, 2040 sei eben nur eine Zahl. "Natürlich ist das erstrebenswert, aber die Gemeinde tut ja auch schon viel", so die Sozialdemokratin.