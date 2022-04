Was ist, wenn der Barde die Weinkönigin besingt, und am Schluss bekennt, dass er lieber Bier trinkt. Das kann schief gehen. Bei Sven Garrecht saß dagegen die Pointe, und das nicht nur weil er sie am "Tag des Bieres" in Bayern platzierte. Der Mann aus Seligenstadt war beim "Amici Artium"-Wettbewerb der Publikumsliebling. Der Liedermacher mit feinem, frechem Humor räumte am Samstag im Wolf-Ferrari-Haus gleich doppelt ab. Er holte außer dem Publikumspreis den ersten Preis in dem zum 20. Mal ausgetragenen Kabarett-Wettbewerb. Allerdings teilte er sich Rang eins mit Naim Sabani, der nicht nur optisch dem Publikumsmagneten Mario Barth gleichkommt.