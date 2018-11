21. November 2018, 22:07 Uhr Ottobrunn Airbus errichtet zwei Kindertagesstätte

Airbus und die Münchner Arbeiterwohlfahrt (Awo) errichten die zweite gemeinsame Kindertagesstätte in Ottobrunn. Seit sechs Jahren betreibt die Awo für den Luft- und Raumfahrtkonzern ein Haus für Kinder in der Ludwig-Bölkow-Allee. In der Einrichtung "Sternschnuppen" werden 98 Kinder im Alter von zwei Monaten bis sechs Jahren betreut. Aufgeteilt ist es in 50 Plätze für Kindergarten- und 48 Plätze für Krippenkinder. In der Einrichtung werden ausschließlich Kinder von Airbus-Mitarbeitern betreut. Da es weiteren Bedarf gibt und der Airbus-Konzern nach eigener Darstellung großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legt, wird jetzt auf einem der Parkplätze des Unternehmens ein zweites Haus für Kinder gebaut, für das die Awo ebenfalls die Trägerschaft übernimmt. Im Gegensatz zum ersten Haus werden die neuen 85 Krippen- und Kindergartenplätze auch Familien aus der Gemeinde Taufkirchen sowie der Stadt München offen stehen.