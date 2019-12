In der Nacht auf Heiligabend haben bisher unbekannte Täter das Gebäude in Ottobrunn, in dem sich die Landesgeschäftsstelle der AfD befindet, mit roten Farbbeuteln beworfen und die Zugangstreppe mit dem Schriftzug "AfD angreifen" beschmiert. In den Räumlichkeiten an der Rosenheimer Landstraße ist auch das Wahlkreisbüro des Putzbrunner Bundestagsabgeordneten Gerold Otten untergebracht. Die AfD-Kreisvorsitzende Christina Specht spricht in einer Pressemitteilung von einem Anschlag. Nach Darstellung der AfD ist die Geschäftsstelle in der Vergangenheit bereits mehrfach angegriffen worden. Sie sei "entsetzt über den Hass auf Andersdenkende, der sich in immer neuen Angriffen auf die AfD Bahn bricht und der an dunkelste Zeiten der deutschen Geschichte erinnert", so die Kreisvorsitzende. Die AfD hat Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wendet sich an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Telefon 089/291 00, oder jede andere Polizeidienststelle.