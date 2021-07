Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Groß waren die Widerstände vor 30 Jahren. "Das waren einfach noch ganz andere Zeiten", sagt Angelika Krödel, die im Sekretariat der evangelischen Kinderkrippe in der Ottobrunner Einsteinstraße arbeitet. "Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, heutzutage gibt es einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Aber damals war es noch immer nicht für alle akzeptiert, Kinder in eine Krippe zu geben." Und dennoch gründete im Jahr 1991 der Evangelisch-Lutherische Kindertagesstättenverein Ottobrunn die erste evangelische Kinderkrippe in ganz Oberbayern.

Am Sonntag feierte der Verein seinen 30. Geburtstag - und beging gleichermaßen einen Abschied. "Alles mit einem lachenden und einem weinenden Auge", wie Krödel sagt. Einem Jubiläumsgottesdienst auf der Eichendorffwiese folgte ein "Corona-konformes" Beisammensein mit "Coffe to go", wie Krödel sagt; auch Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) war dabei und feierte mit den Erzieherinnen, Kindern und Eltern.

Für Ruth Markwart-Kunas, SPD-Gemeinderätin und Vorstandsvorsitzende der Kinderkrippe Einsteinstraße, war es auch ein Tag der Wehmut. Denn von 1. September an wird die Einrichtung in die Trägerschaft der gemeindeeigenen Ottobrunner Kita GmbH übergehen, die in dem Haus an der Einsteinstraße bereits einen Hort und eine Kita betreibt. "Hier wird dann alles in einer Hand liegen", sagt Krödel, die vor allem die Arbeit von MarkwartKunas würdigt. "Sie ist immer mit viel Leidenschaft und Herzblut dabei, hat dabei in all der Zeit auch Hochs und Tiefs erlebt", sagt Krödel. "Am Ende war es aber auch eine Vernunftentscheidung, die Krippe in die Hände der Kita GmbH zu geben." Der Evangelisch-Lutherische Kindertagesstättenverein Ottobrunn wird weiter das Haus für Kinder an der Albert-Schweitzer-Straße 1 betreiben. Für die 30 Krippenplätze in der Einsteinstraße aber wird künftig die Kita GmbH verantwortlich zeichnen. Krödel sieht die Einrichtung vor allem "personell gut aufgestellt", dies sei im Landkreis keine Selbstverständlichkeit. Auch die Gemeinde engagiere sich stark für Fachkräfte; an bald acht Standorten im Gemeindegebiet betreibt künftig die gemeindeeigene Kita GmbH mehrere Kindergärten, Horte und Krippen.