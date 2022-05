Eine Idee haben, die passende Marktlücke aufspüren und einen Businessplan erstellen - das hat das Team Resctec vom Gymnasium Ottobrunn mit Bravour gemeistert. Die vier Schülerinnen und Schüler haben mit ihrer Geschäftsidee - ein Notfallknopf mit Sturzsensor und elektronischem Türschloss für Senioren - den Schulentscheid des Teamwettbewerbs Business@school für sich entschieden, wie es in einer Pressemitteilung vom Gymnasium Ottobrunn heißt. Nun sind Annabelle Pietsch, Marc Schaefer, Philipp Cox und Radmehr Ahoughalandari zum Landesentscheid der Bildungsinitiative der Unternehmensberatung Boston Consulting Group eingeladen, der dieses Mal am Ottobrunner Gymnasium stattfindet. Seit Beginn der Schuljahrs hatten sie sich wie acht weitere Schüler, die im Rahmen eines P-Seminars an dem Wettbewerb teilnehmen konnten, praxisnah in drei Phasen mit dem Thema Wirtschaft befasst. Die Jugendlichen analysierten zunächst ein Groß- und ein Kleinunternehmen aus der Region.

In der letzten Projektphase ging es darum, das Gelernte anzuwenden und eine eigene Geschäftsidee samt Finanzierungskonzept zu entwickeln. Drei Teams traten zum Wettbewerb an, Resctec setzte sich durch. Laut den Lehrerinnen Daniela Schulla und Monika Schneider, die das P-Seminar an der Schule leiten, haben sämtliche Teams von der Teilnahme profitiert: "Alle haben gelernt, wie viel sie als Team erreichen können. Auf diese Erfahrungen können sie auch in ihrem späteren Berufsleben zurückgreifen", sagen sie etwa.

Der Teamwettbewerb wird mittlerweile im 20. Jahr in Folge am Gymnasium Ottobrunn angeboten. Dieses Jubiläum wird mit dem Landesentscheid am Mittwoch, 1. Juni, von 16.30 Uhr an gefeiert. Dazu sind Alumni, Freunde und Förderer eingeladen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://www.businessatschool.de/de/veranstaltungen.