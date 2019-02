10. Februar 2019, 21:52 Uhr Ottbrunn Regionales Wirtschaften

Wie regionale und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen gefördert werden können, darüber informiert die Lokale Agenda 21 Ottobrunn in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Süd-Ost bei einem Vortrag am Donnerstag, 14. Februar, im Wolf-Ferrari-Haus, Rathausstraße 2, in Ottobrunn. Mathias Winkler wird zum Thema "Regionales Wirtschaften und nachhaltig sinnvolle Direktinvestitionen" sprechen. Außerdem wird es an diesem Abend die Möglichkeit geben, direkt in ökologische, regionale und soziale Projekte zu investieren. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet neun Euro. Anmeldungen werden erbeten per E-Mail an info@vhs-sudeost.de oder unter der Telefonnummer 089/442 38 90.