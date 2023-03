Ein halbes Jahrhundert Schule ruft auch die Politprominenz auf den Plan - und zwar quer durch die Parteienlandschaft: Zur 50-Jahr-Feier des Otfried-Preußler-Gymnasiums in Pullach kamen am Mittwochnachmittag unter anderem Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund und die Landtagsabgeordnete Claudia Köhler (beide Grüne) in die Mensa, wo der Festakt zusammen mit Schülervertretern, Lehrern, ehemaligen Schulleitern und Mitgliedern des Elternbeirats gefeiert wurde.

Die Schule war 1973 mit der nüchternen Bezeichnung "Staatliches Gymnasium Pullach" gegründet worden, den Namen des berühmten Kinderbuchautors erhielt sie erst 2014. Die Taufe sollte als Appell an die Fantasie verstanden werden. Nach dem offiziellen Feierlichkeiten am Mittwoch hatten die Besucher Gelegenheit, sich auf eine Zeitreise zu begeben: Schüler hatten sich in Projektarbeiten, die in der Aula ausgestellt sind, mit 50 Jahren Schule auseinandergesetzt.

Dabei haben sie unter anderem das Pullacher Ortsgeschehen untersucht, sich mit den Olympischen Spielen 1972 in München beschäftigt, die zum Zeit des Schulbaus stattfanden, eine Modenschau kreiert und Kreatives umgesetzt. So gibt es zum Jubiläum ein neues Schulbanner und ein Graffiti am Schuleingang.