Zu einem "Sturmeinsatz" muss Monika Bock mit ihren Helferinnen vom Arbeitskreis Eierlikör, wie sie sich spaßeshalber nennen, wohl diese Woche nicht mehr ausrücken. Die Wettervorhersage ist zumindest für ein paar Tage frühlingshaft, die bunt bemalten Eier können also am Pullacher Osterbrunnen im Licht der Sonne ihre Schönheit entfalten. Stolz darauf sein dürfen nicht nur Bock und die anderen Mitglieder des Lions Club Georgenstein, sondern viele Pullacher und auch eine ganze Menge Kinder aus der Ukraine. Für diese nämlich wird es noch einmal eine Malaktion geben.

Die Idee, gemeinsam etwas Österliches zu gestalten, hatten Bock und ihre Mitstreiterinnen im vergangenen Jahr. Damals bestellten sie im Internet eine ganze Menge ausgeblasener Eier zum Bemalen. Diese waren in allen Pullacher Geschäften zu erwerben, wer sie bemalte, durfte sie an Bäume auf der Schröderwiese hängen. Drei hübsche Osterbäume entstanden. Die aus dem Verkauf erlösten 800 Euro gingen an den Verein "Kinder ohne Hunger", der für Schulfrühstück sorgt.

Heuer also ein Osterbrunnen - eine Tradition in Franken, woher Monika Bocks Mann stammt. Da der Brunnen am Kirchplatz allerdings aus zwei senkrechten Stelen besteht, die sich nicht wirklich zum Aufhängen von Ostereiern eignen, ließ Bock von einem Gärtner ein Gestell basteln. Es besteht aus vier mit künstlichen Tannengirlanden umwickelten Stahlbögen, je 1,70 Meter hoch. Vier kleine Lorbeerbäumchen und ein paar Blumenkästen ergänzen das Bild - alles gespendet von der Gartenbaufirma. An dem Gestell hängten zunächst die Mitglieder des Lions Clubs ihre Werke auf, die sie an einem Abend gemeinsam bemalt haben. Inzwischen sind auch die ersten 500 Eier, die wieder in Läden zu haben waren, längst ausverkauft, Nachschub ist aber schon eingetroffen.

Um das schöne Werk vor Sturmböen zu retten, mussten Bock und ihre Freunde vergangene Woche alle Eier wieder abhängen. Mittlerweile hängen sie wieder Und bis Ostern werden noch viele dazukommen. Denn in Pullach sind 120 Ukrainer untergekommen, mehr als die Hälfte Kinder. Die Spenden aus dem Eierverkauf werden ihnen zugute kommen.